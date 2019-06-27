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У МОЗ презентували автомобілі "швидкої", які будуть закуплені для Києва і 5 областей

Новини » Медицина    27.06.2019 - 13:10
У МОЗ презентували автомобілі "швидкої", які будуть закуплені для Києва і 5 областей
Фото: автомобілі швидкої допомоги (з відкритих источнкиов)

Центри екстреної медицини закликали МОЗ оснастити автомобілі "швидкої" сучасним обладнанням

У МОЗ відбулася друга робоча нарада з підготовки до тендеру на закупівлю автомобілів швидкої допомоги за участю виробників спецавтомобілів та представників регіональних центрів екстреної медицини. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також у дворі МОЗ чотири виробника презентували свої "швидкі". Компанія ТОВ "Бріорсон Моторс" представила спецавто на базі шасі Hyundai Н350, ТОВ "Віді Юнікомерс" - на базі Ford Transit, ТОВ "Аіс" - на базі Renault Master, ТОВ "Автоспецпром" - на базі Peugeot.

Представники центрів екстреної медицини попросили експертів МОЗ при розробці тендерної документації передбачити, щоб все медобладнання було сертифіковано згідно ДСТУ. Також у зв'язку з впровадженням нових протоколів надання допомоги, представники регіонів попросили укомплектувати "швидкі" апаратами штучної вентиляції легень, капнографами і апаратами ЕКГ з телеметричним модулем для передачі даних і отримання віддаленого ув'язнення.

Крім того, представники регіонів зажадали забезпечити бригади "швидкої" комфортними умовами для безпечної їзди. Зокрема, оснастити автомобілі підігрівом дзеркал і лобового скла, парктроніком, кондиціонером, повноцінним освітленням в салоні.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну від 22 травня 2019 року №425 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб" в зазначених вище областях і столиці за рахунок субвенції на умовах співфінансування з місцевими бюджетами (не менше 25% з місцевих бюджетів) до кінця 2019 року повинні бути закуплені автомобілі швидкої допомоги.

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