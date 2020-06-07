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В Минздраве предупредили, что Украина еще не выиграла войну с COVID-19

Новости » Коронавирус     07.06.2020 - 11:20
В Минздраве предупредили, что Украина еще не выиграла войну с COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Статистика заболеваний ухудшается, а значит есть опасность второй волны коронавируса

В Министерстве здравоохранения заявили, что войну с COVID-19 Украина еще не выиграла. Ухудшение статистики заражений, отметили в ведомстве, указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что не стоит путать смягчения с полной отменой карантина.

"Эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний более 500 человек в сутки... Уровень передачи вируса в Германии последние дни превышает критические значения, также Китай, откуда началась пандемия, объявил о возможности новой вспышки", - сказал министр.

В ведомстве добавили, что о начале второй волны эпидемии заявила и Южная Корея. Большое число инфицированных зафиксировано в Бразилии и Индии.

Минздрав просит украинцев не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами, в частности, пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к статистике по коронавирусу.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус
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