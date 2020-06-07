У МОЗ попередили, що Україна ще не виграла війну з COVID-19

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Статистика захворювань погіршується, а значить є небезпека другої хвилі коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що війну з COVID-19 Україна ще не виграла". Погіршення статистики заражень, зазначили у відомстві, вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в Україні.

Про це в ході брифінгу розповів глава МОЗ Максим Степанов, передає РБК-Україна.

Він підкреслив, що не варто плутати пом'якшення з повним скасуванням карантину.

"Цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань більше 500 осіб на добу... Рівень передачі вірусу в Німеччині останні дні перевищує критичні значення, також Китай, звідки почалася пандемія, оголосив про можливості нового спалаху", - сказав міністр.

У відомстві додали, що про початок другої хвилі епідемії заявила і Південна Корея. Велика кількість інфікованих зафіксована в Бразилії і Індії.

МОЗ просить українців не нехтувати карантинними обмеженнями і правилами, зокрема, користуватися масками і антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в країні склалася критична ситуація з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, президент Бразилії Жаір Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до статистики по коронавірусу.

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Автор: Юлия Струк