В Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

Гриппом и коронавирусом можно заболеть одновременно, поскольку это схожие по симптомам и способу передачи инфекции. Это осложнит течение болезни и может привести к смерти.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Отмечается, что при такой ситуации существует риск тяжелого поражения легких.
"Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - говорится в сообщении.
Также в ЦОЗ напомнили базовые рекомендации, выполнение которых позволит избежать или минимизировать риски инфицирования:
Напомним, ранее в Минздрав сообщили, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит с первого раза определить, есть ли у человека грипп или COVID-19.
Также РБК-Украина писало, что в украинских аптеках уже появились вакцины от гриппа. На данный момент в свободной продаже есть вакцина южнокорейского производства.