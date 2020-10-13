ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і COVID-19

Автор: РБК-Україна

На грип і коронавірус можна захворіти одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Це ускладнить перебіг хвороби та може призвести до смерті.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що при такій ситуації існує ризик важкого ураження легень.

"Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно, і тоді існує ризик важкого ураження легень, складного перебігу хвороби та навіть призвести до смерті", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

Також в ЦГЗ нагадали базові рекомендації, виконання яких дозволить уникнути або мінімізувати ризики інфікування:

  • ретельно і часто мити руки близько 40 секунд;
  • тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;
  • там, де дотримувати дистанцію неможливо, надягайте маску;
  • не торкайтеся очей, рота, носа, кашляйте і чхайте у згин ліктя або одноразову хустку;
  • вакцинація від грипу;
  • якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що в Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з першого разу визначити, чи є у людини грип або COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в українських аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. На цей час у вільному продажу є вакцина південнокорейського виробництва.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусГрип