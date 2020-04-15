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В Минздраве предлагают создать систему противоэпидемической защиты

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 16:02
В Минздраве предлагают создать систему противоэпидемической защиты
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Система должна быть централизована

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о необходимости создания централизованной системы противоэпидемической защиты в Украине после вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ляшко для НВ.

По словам Ляшко, Украине необходима такая же централизованная система противоэпидемической защиты, как Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Он добавил, что без централизованной системы сложно бороться с эпидемиями.

"Когда нам нужно было принять самолет из Уханя и когда мы искали места для обсервации, я понял, что без жесткой централизованной системы противоэпидемиологической защиты очень трудно работать в децентрализации", - заявил он.

Главный санврач добавил, что отсутствие такой централизованной системы обойдется Украине дороже, чем ее финансирования.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко предлагал внести изменения в Конституцию для более эффективной борьбы с эпидемиями в будущем. Ляшко не исключает принудительных административных мер, подобных тем, что вводил Китай для локализации эпидемии коронавируса.

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Новости Украины Олег ЛяшкоКоронавирусЭпидемияМинистерство здравоохранения Украины
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