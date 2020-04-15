Ляшко предложил изменить Конституцию для борьбы с эпидемиями

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко предлагает принудительные административные меры

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко предложил внести изменения в Конституцию, которые помогут в будущем эффективно бороться с эпидемиями в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ляшко для НВ.

Главный санврач вспомнил про Китай, который принудительными административными мерами смог локализовать эпидемию коронавируса, в то время как другим странам не удалось этого сделать.

"На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопрос киберугрозы и биоугрози - две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение на ближайшие 10 лет", - заявил он.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что осенью в Украине возможна новая волна заболевания коронавирусом. Однако Ляшко подчеркнул, что пока неизвестно, как будет вести себя этот новый вирус.

Также Ляшко рассказал, при каких условиях возможно ослабление карантинных ограничений в Украине, которые были введены из-за вспышки коронавируса. По его словам, о послаблениях карантина можно будет говорить, если после Пасхальных праздников заболеваемость не начнет расти.