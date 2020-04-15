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У МОЗ пропонують створити систему протиепідемічного захисту

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 16:02
У МОЗ пропонують створити систему протиепідемічного захисту
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Система має бути централізована

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про необхідність створення централізованої системи протиепідемічного захисту в Україні після спалаху коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ляшка для НВ.

За словами Ляшка, Україні необхідна така ж централізована система протиепідемічного захисту, як Держслужба з надзвичайних ситуацій. Він додав, що без централізованої системи складно боротися з епідеміями.

"Коли нам потрібно було прийняти літак з Уханя і коли ми шукали місця для обсервації, я зрозумів, що без жорсткої централізованої системи протиепідеміологічної захисту дуже важко працювати в децентралізації", - заявив він.

Головний санлікар додав, що відсутність такої централізованої системи обійдеться Україні дорожче, ніж її фінансування.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко пропонував внести зміни до Конституції для ефективнішої боротьби з епідеміями у майбутньому. Ляшко не виключає примусових адміністративних заходів, схожих до тих, що вводив Китай для локалізації епідемії коронавірусу.

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Новини України Олег ЛяшкоКоронавірусЕпідеміяМінстерство охорони здоров'я України
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