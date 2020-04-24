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В Минздраве предлагают проводить обсервацию для призывников

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 00:56
В Минздраве предлагают проводить обсервацию для призывников
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Сейчас просчитываются риски для призыва

Во время призыва из-за коронавируса к местам службы будут допускать только тех, кто пройдет обсервацию. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас просчитываются риски в Минобороны, в том числе и для призыва.

"Сейчас мы постоянно работаем с Минобороны. Так, в МОУ есть своя санэпидслужба, которая была сохранена и работает. Все меры, которые принимаются сегодня Минобороны, просчитывают риски. В том числе, и для призыва. Поэтому будут допускаться к местам служения, мест несения службы люди только после того как они пройдут обсервацию. Только после того, как будут иметь четкое подтверждение того, что они не смогут занести возбудителя коронавирусной болезни в места дислокации ВСУ", - заявил Ляшко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перенес весеннюю призывную кампанию указом от 23 марта. До этого в связи с введением карантина призыв был прекращен.

Ранее сообщалось, что несмотря на карантин в Украине военнослужащие-срочники будут уволены в запас своевременно. Сроки демобилизации военных, отслуживших установленные сроки, остаются без изменений.

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