В Минздраве предлагают проводить обсервацию для призывников

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Сейчас просчитываются риски для призыва

Во время призыва из-за коронавируса к местам службы будут допускать только тех, кто пройдет обсервацию. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас просчитываются риски в Минобороны, в том числе и для призыва.

"Сейчас мы постоянно работаем с Минобороны. Так, в МОУ есть своя санэпидслужба, которая была сохранена и работает. Все меры, которые принимаются сегодня Минобороны, просчитывают риски. В том числе, и для призыва. Поэтому будут допускаться к местам служения, мест несения службы люди только после того как они пройдут обсервацию. Только после того, как будут иметь четкое подтверждение того, что они не смогут занести возбудителя коронавирусной болезни в места дислокации ВСУ", - заявил Ляшко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перенес весеннюю призывную кампанию указом от 23 марта. До этого в связи с введением карантина призыв был прекращен.

Ранее сообщалось, что несмотря на карантин в Украине военнослужащие-срочники будут уволены в запас своевременно. Сроки демобилизации военных, отслуживших установленные сроки, остаются без изменений.