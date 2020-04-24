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В МОЗ пропонують проводити обсервацію для призовників 

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 00:56
В МОЗ пропонують проводити обсервацію для призовників 
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Наразі прораховуються ризики для призову

Під час призову через коронавірус до місць служіння допускатимуть лише тих, хто пройде обсервацію. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі прораховуються ризики в Міноборони, в тому числі і для призову.

"Наразі ми постійно працюємо з Міноборони. Так, в МОУ є своя санепідслужба, яка була збережена і працює. Всі заходи, які вживаються сьогодні Міноборони, прораховують ризики. В тому числі, і для призову. Тому допускатимуться до місць служіння, місць несення варти люди тільки після того як вони пройдуть обсервацію. Тільки після того, як матимуть чітке підтвердження того, що вони не зможуть занести збудника коронавірусної хвороби в місця дислокації ЗСУ", -заявив Ляшко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переніс весняну призовну кампанію указом від 23 березня. До цього у зв'язку з введенням карантину призов було припинено.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на карантин в Україні військовослужбовці-строковики будуть звільнені в запас вчасно. Терміни демобілізації військових, які відслужили встановлені терміни, залишаються без змін.

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