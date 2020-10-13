У МОЗ пропонують підвищити ставку сімейним лікарям за одного пацієнта

Фото: лікар з пацієнтом (freepik)

Національна служба здоров’я пропонує підвищити ставку сімейним лікарям за обслуговування одного пацієнта, з яким підписана декларація, до 710 гривень. З початку цього року чисельність українців, які підписали декларації, зросла на 1,5 млн.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

"У Програмі медичних гарантій-2021 Національна служба здоров’я ініціює зміни у роботі первинної ланки надання медичної допомоги. Зокрема, збільшення базової капітаційної ставки за обслуговування одного пацієнта, з яким підписана декларація - до 710 грн", - вказано у повідомленні.

На сьогодні своїх лікарів обрали понад 30 млн 600 тисяч українців, а це близько 75% населення країни.

"Первинну допомогу нашим громадянам надають понад 23 500 лікарів. 33% цих лікарів працюють сільській місцевості та смт... 1500 лікарів "первинки", з якими уклали декларації наші громадяни, працюють у приватних закладах або мають власну практику", - поінформували у НСЗУ.

Нагадаємо, НСЗУ станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні і в жовтні.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів ініціює звільнення в регіонах у зв'язку із затримкою з доплатами медикам. Крім того, головам ОДА будуть винесені догани.