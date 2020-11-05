В Минздраве ожидают более 10 тысяч случаев COVID-19 уже завтра

Фото: медработники у Александровской больницы Киева (РБК-Украина)

В Украине ожидают более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом уже в пятницу. Это следует из динамики заболеваемости COVID.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ток-шоу "Право на владу".

"Завтра будет больше 10 тысяч заболевших за сутки, исходя из той динамики, которая есть", - отметил министр.

Утром в четверг Минздрав сообщал о 9850 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, что является очередным антирекордом.

Также Степанов рассказал, что введение карантина выходного дня может произойти уже на следующей неделе. Оно предусматривает ограничение работы заведений, должны остаться открытыми продуктовые магазины и аптеки.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, что для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус. Семейный врач может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.