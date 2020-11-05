ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МОЗ очікують більше 10 тисяч випадків COVID-19 вже завтра

Україна, Четвер 05 листопада 2020 22:28
У МОЗ очікують більше 10 тисяч випадків COVID-19 вже завтра
Фото: медпрацівники біля Олександрівської лікарні Києва (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні очікують більше 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом вже в п'ятницю. Це випливає з динаміки захворюваності COVID.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ток-шоу "Право на владу".

"Завтра буде більше 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є", - зазначив міністр.

Вранці в четвер МОЗ повідомляв про 9850 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, що є черговим антирекордом.

Також Степанов розповів, що введення карантину вихідного дня може статися вже на наступному тижні. Воно передбачає обмеження роботи закладів, повинні залишитися відкритими продуктові магазини і аптеки.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний тест на коронавирус. Сімейний лікар може закрити лікарняний, оцінивши загальний стан пацієнта і тривалість захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся