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Больничный могут закрыть и без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, - Минздрав

Киев, Четверг 05 ноября 2020 13:23
Больничный могут закрыть и без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, - Минздрав
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения рассказали, что для закрытия больничного не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус. Семейный врач может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.

Об этом рассказал санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, есть случаи, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия врачом им больничного. Они еще и требуют отрицательный ПЦР-тест. Ляшко говорит, что это противоречит законодательству.

Главный санитарный врач призывает воздержаться от булинга работников. По его словам, можно спокойно принимать людей, которые переболели, и допускать их к коллективу.

Семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших, если:

  • прошло 10 дней от первого дня симптомов, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.
  • прошло 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.
  • получил отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

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