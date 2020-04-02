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В Минздраве объяснили условия открытия продуктовых рынков во время карантина

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 10:41
В Минздраве объяснили условия открытия продуктовых рынков во время карантина
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В постановлении главного санитарного врача прописано, когда местные власти могут открыть рынки

В Министерстве здравоохранения сообщили об условиях открытия продуктовых рынков на время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

В Минздраве призвали местные власти выполнять все требования карантина.

"Вопрос, который касается открытия рынков. Министерство здравоохранения не открывало рынки. Постановлением главного санитарного врача четко прописано, когда органы местного самоуправления могут позволить открыть рынок в случае, если нет других возможностей покупать продукты населению, проживающему на той или иной территории. Это не призыв открывать рынки. Это возможность открыть и дать людям доступ к продуктам в период карантина. Поэтому призываю не злоупотреблять. А выполнять все требования карантина, и в случае если есть необходимость открыть рынок - выполнять все требования, которые прописаны в постановлении", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее столичный мэр Виталий Кличко подчеркнул, что на время карантина в Киеве не будут открываться продуктовые рынки. По его словам, в столице нет проблем с нехваткой продуктов в магазинах и супермаркетах.

Как писало РБК-Украина, сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины разрешило работу продуктовых рынков при условии соблюдения карантинных мер. В частности, это должен быть официальный рынок, который может обеспечить плотность не более одного человека на 20 квадратных метров. При этом персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты.

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