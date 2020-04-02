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У МОЗ пояснили умови відкриття продуктових ринків на час карантину

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 10:41
У МОЗ пояснили умови відкриття продуктових ринків на час карантину
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У постанові головного санітарного лікаря прописано, коли місцева влада може відкрити ринки

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про умови відкриття продуктових ринків на час карантину через пандемію коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

У МОЗ закликали місцеву владу виконувати всі вимоги карантину.

"Питання, яке стосується відкриття ринків. Міністерство охорони здоров’я не відкривало ринки. Постановою головного санітарного лікаря чітко прописано, коли органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкрити ринок у разі, якщо немає інших можливостей купувати продукти населенню, яке проживає на тій чи іншій території. Це не заклик відкривати ринки. Це можливість відкрити і дати людям доступ до продуктів у період карантину. Тому закликаю не зловживати. А виконувати всі вимоги карантину, і в разі якщо є необхідність відкрити ринок - виконувати всі вимоги, які прописані в постанові", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше столичний мер Віталій Кличко підкреслив, що на час карантину в Києві не будуть відкриватися продуктові ринки. За його словами, в столиці немає проблем з нестачею продуктів в магазинах і супермаркетах.

Як писало РБК-Україна, повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило роботу продуктових ринків за умови дотримання карантинних заходів. Зокрема, це повинен бути офіційний ринок, який може забезпечити щільність не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. При цьому персонал ринків і покупці повинні носити засоби індивідуального захисту.

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