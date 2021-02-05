В Минздраве объяснили, почему вакцину от COVID будут поставлять из Индии

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В Индии расположены мощности, на которых производят вакцины для компаний AstraZeneca и Novavax. Потому поставки вакцин от коронавируса будут оттуда.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что в начале переговоров был вараиант по поставкам из завода в России, но украинское правительство сразу отвергло эту возможность. Поэтому поставки произведут из Serum Institute.

"Serum Institute институт производит практически все вакцины для Великобритании. Это мощности AstraZeneca, она производит препараты на нескольких заводах. В том числе, кстати, и в России, но в начале наших переговоров мы сказали, что поставки оттуда для нас неприемлемы. А Serum Institute для нас полностью понятное предприятие, одно из крупнейших в мире по производству вакцин и они изготовляют вакцины и для AstraZeneca и для Novavax", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины договорилось о поставках вакцин от коронавируса разработки британо-шведской компании AstraZeneca и американской Novavax. Поставки начнутся в этом месяце. Контракт согласован на 12 миллионов доз.

Ранее Степанов заявлял, что Украина получит вакцины от COVID не менее трех или четырех производителей. Вакцинация будет проводиться несколькими безопасными препаратами, как и в других странах мира.