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У МОЗ пояснили, чому вакцину від COVID будуть поставляти з Індії

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 20:03
У МОЗ пояснили, чому вакцину від COVID будуть поставляти з Індії
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Індії розташовані потужності, на яких виробляють вакцини для компаній AstraZeneca і Novavax. Тому постачання вакцин від коронавірусу будуть звідти.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що на початку переговорів був вараиант з постачання із заводу в Росії, але український уряд відразу відкинув цю можливість. Тому поставки проведуть з Serum Institute.

"Serum Institute інститут виробляє практично всі вакцини для Великобританії. Це потужності AstraZeneca, вона виробляє препарати на декількох заводах. В тому числі, до речі, і в Росії, але на початку наших перемовин ми сказали, що постачання звідти для нас неприйнятні. А Serum Institute для нас цілком зрозуміле підприємство, одне з найбільших у світі з виробництва вакцин і вони виготовляють вакцини і для AstraZeneca і для Novavax", - сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що уряд України домовився про постачання вакцин від коронавірусу розробки британо-шведської компанії AstraZeneca і американської Novavax. Постачання почнуться в цьому місяці. Контракт узгоджений на 12 мільйонів доз.

Раніше Степанов заявляв, що Україна отримає вакцини від COVID не менше трьох або чотирьох виробників. Вакцинація буде проводитися кількома безпечними препаратами, як і в інших країнах світу.

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