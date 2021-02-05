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Украина получит вакцины от COVID не менее 3-4 производителей

Киев, Пятница 05 февраля 2021 11:50
Украина получит вакцины от COVID не менее 3-4 производителей
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина получит вакцины от COVID не менее трех или четырех производителей. Вакцинация будет проводиться несколькими безопасными препаратами, как и в других странах мира.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы говорим исключительно о вакцинации безопасными вакцинами. У нас будет не менее 3-4 разных производителей вакцины. Такая ситуация происходит почти во всех странах мира, когда идет речь о вакцинации (препаратами, - ред.) нескольких производителей", - отметил Степанов.

Отметим, предположительно, Украина может получить еще вакцину китайской компании Sinovac, с которой уже подписали контракт почти на 2 млн доз. Также идут переговоры с британско-шведской компанией AstraZeneca.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию своей вакцины в Украине. Ожидается, что именно эта вакцина будет первой доставлена в Украину в рамках механизма COVAX.

Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что несколько стран Европейского союза могут перепродать вакцину Украине. Но пока не разглашается, какие объемы и какие именно страны готовы помочь Украине.

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