В Минздраве объяснили, почему разрешили несколько лекарств с каннабисом

В Минздраве объяснили, что пошли на легализацию некоторых препаратов на основе каннабиса, так как у них есть показания для лечения определенных диагнозов, и они используются в странах с сильной регуляторной политикой. На данный момент в Украине легализованы "Набилон", "Набиксимолс" и "Дронабинол".
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".
"Почему внесли эти лекарственные средства, а не обобщенно, как предлагалось некоторыми активистами? Министерство здравоохранения использует подход европейских стран: мы переносим к ограниченному обороту те лекарственные средства, из которых невозможно синтезировать наркотики. Все страны так делают, потому что мы говорим именно о лекарственных средствах и о лечении пациентов", - сказал РБК-Украина замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.
Когда люди хотят выращивать "горшки конопли" - это вопрос другого характера и государства не решали его за один день, отметил Иващенко. По его словам, Минздрав готов в будущем двигаться к легалайзу. Но в этом плане важно не спровоцировать другую проблему - развитие наркозависимости.
"Поэтому и был фокус на этих лекарственных средствах. Я уверен, что люди, которые эти препараты принимают, оценят этот шаг. А он очень значительный. Позволив все, мы не решим, а только усложним ситуацию с наркозависимостью в Украине", - объяснил чиновник.
Напомним, правительство на прошлой неделе добавило в перечень лекарств с ограниченным оборотом еще два на основе каннабиса - "Набилон" и "Набиксимолс". Кроме них в таблице №2 уже значился еще один препарат с каннабисом – "Дронабинол".
Еще одно изменение, которое внес Кабмин: к "веществам изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола)" не будет применяться государственный контроль. Речь идет об ограничении квот на производство, потребление и реализацию. На рынке известен один препарат, содержащий в себе это вещество - "Эпидиолекс". Он оказывает помощь при эпилепсии.