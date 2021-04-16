У МОЗ пояснили, чому дозволили декілька ліків з канабісом

У МОЗ пояснили, що пішли на легалізацію деяких препаратів на основі канабісу , оскільки у них є показання для лікування певних діагнозів, і вони використовуються в країнах із сильною регуляторною політикою. Наразі в Україні легалізовані "Набілон", "Набіксімолс" і "Дронабінол".

"Чому внесли ці лікарські засоби, а не узагальнено, як пропонувалося деякими активістами? Міністерство охорони здоров'я використовує підхід європейських країн: ми переносимо до обмеженого обороту ті лікарські засоби, з яких неможливо синтезувати наркотики. Всі країни так роблять, бо ми говоримо саме про лікарські засоби і про лікування пацієнтів", - сказав РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

Коли люди хочуть вирощувати "горщики конопель" - це питання іншого характеру і держави не вирішували його за один день, зазначив Іващенко. За його словами, МОЗ готовий у майбутньому рухатися до легалайзу. Але в цьому плані важливо не спровокувати іншу проблему - розвиток наркозалежності.

"Тому і був фокус на цих лікарських засобах. Я впевнений, що люди, які ці препарати приймають, оцінять цей крок. А він дуже значний. Дозволивши все, ми не вирішимо, а тільки ускладнимо ситуацію з наркозалежністю в Україні", - пояснив чиновник.