В Минздраве объяснили, почему разрешили несколько лекарств с каннабисом

В Минздраве объяснили, что пошли на легализацию некоторых препаратов на основе каннабиса , так как у них есть показания для лечения определенных диагнозов, и они используются в странах с сильной регуляторной политикой. На данный момент в Украине легализованы "Набилон", "Набиксимолс" и "Дронабинол".

"Почему внесли эти лекарственные средства, а не обобщенно, как предлагалось некоторыми активистами? Министерство здравоохранения использует подход европейских стран: мы переносим к ограниченному обороту те лекарственные средства, из которых невозможно синтезировать наркотики. Все страны так делают, потому что мы говорим именно о лекарственных средствах и о лечении пациентов", - сказал РБК-Украина замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

Когда люди хотят выращивать "горшки конопли" - это вопрос другого характера и государства не решали его за один день, отметил Иващенко. По его словам, Минздрав готов в будущем двигаться к легалайзу. Но в этом плане важно не спровоцировать другую проблему - развитие наркозависимости.

"Поэтому и был фокус на этих лекарственных средствах. Я уверен, что люди, которые эти препараты принимают, оценят этот шаг. А он очень значительный. Позволив все, мы не решим, а только усложним ситуацию с наркозависимостью в Украине", - объяснил чиновник.