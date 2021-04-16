ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве объяснили, почему разрешили несколько лекарств с каннабисом

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 09:58
В Минздраве объяснили, почему разрешили несколько лекарств с каннабисом Фото: Минздрав объяснил, почему пошел на легализацию некоторых препаратов с каннабисом (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Андрей Василюк

В Минздраве объяснили, что пошли на легализацию некоторых препаратов на основе каннабиса, так как у них есть показания для лечения определенных диагнозов, и они используются в странах с сильной регуляторной политикой. На данный момент в Украине легализованы "Набилон", "Набиксимолс" и "Дронабинол".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".

"Почему внесли эти лекарственные средства, а не обобщенно, как предлагалось некоторыми активистами? Министерство здравоохранения использует подход европейских стран: мы переносим к ограниченному обороту те лекарственные средства, из которых невозможно синтезировать наркотики. Все страны так делают, потому что мы говорим именно о лекарственных средствах и о лечении пациентов", - сказал РБК-Украина замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

Когда люди хотят выращивать "горшки конопли" - это вопрос другого характера и государства не решали его за один день, отметил Иващенко. По его словам, Минздрав готов в будущем двигаться к легалайзу. Но в этом плане важно не спровоцировать другую проблему - развитие наркозависимости.

"Поэтому и был фокус на этих лекарственных средствах. Я уверен, что люди, которые эти препараты принимают, оценят этот шаг. А он очень значительный. Позволив все, мы не решим, а только усложним ситуацию с наркозависимостью в Украине", - объяснил чиновник.

Напомним, правительство на прошлой неделе добавило в перечень лекарств с ограниченным оборотом еще два на основе каннабиса - "Набилон" и "Набиксимолс". Кроме них в таблице №2 уже значился еще один препарат с каннабисом – "Дронабинол".

Еще одно изменение, которое внес Кабмин: к "веществам изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола)" не будет применяться государственный контроль. Речь идет об ограничении квот на производство, потребление и реализацию. На рынке известен один препарат, содержащий в себе это вещество - "Эпидиолекс". Он оказывает помощь при эпилепсии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Медицина лекарства
NEWS
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса