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У МОЗ пояснили, чому дозволили декілька ліків з канабісом

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 09:58
У МОЗ пояснили, чому дозволили декілька ліків з канабісом Фото: МОЗ пояснив, чому пішов на легалізацію деяких препаратів з канабісом (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Андрій Василюк

У МОЗ пояснили, що пішли на легалізацію деяких препаратів на основі канабісу, оскільки у них є показання для лікування певних діагнозів, і вони використовуються в країнах із сильною регуляторною політикою. Наразі в Україні легалізовані "Набілон", "Набіксімолс" і "Дронабінол".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу".

"Чому внесли ці лікарські засоби, а не узагальнено, як пропонувалося деякими активістами? Міністерство охорони здоров'я використовує підхід європейських країн: ми переносимо до обмеженого обороту ті лікарські засоби, з яких неможливо синтезувати наркотики. Всі країни так роблять, бо ми говоримо саме про лікарські засоби і про лікування пацієнтів", - сказав РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

Коли люди хочуть вирощувати "горщики конопель" - це питання іншого характеру і держави не вирішували його за один день, зазначив Іващенко. За його словами, МОЗ готовий у майбутньому рухатися до легалайзу. Але в цьому плані важливо не спровокувати іншу проблему - розвиток наркозалежності.

"Тому і був фокус на цих лікарських засобах. Я впевнений, що люди, які ці препарати приймають, оцінять цей крок. А він дуже значний. Дозволивши все, ми не вирішимо, а тільки ускладнимо ситуацію з наркозалежністю в Україні", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, уряд минулого тижня додав в перелік ліків з обмеженим обігом ще два на основі канабісу - "Набілон" і "Набіксімолс". Крім них в таблиці №2 вже значився ще один препарат з канабісом – "Дронабінол".

Ще одну зміну, яку вніс Кабмін: до "речовин ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу)" не буде застосовуватися державний контроль. Мова йде про обмеження квот на виробництво, споживання та реалізацію. На ринку відомий один препарат, який містить в собі цю речовину - "Епідіолекс". Він надає допомогу при епілепсії.

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Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу