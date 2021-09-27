В Минздраве объяснили, какие случаи фиксируются как неблагоприятные события после иммунизации

По его словам, любые состояния, которые случаются в течение 30 дней после введения вакцины, должны считаться как неблагоприятные события после иммунизации.

"Даже если человек попал в ДТП, получил какую-то травму и тому подобное - такой случай будет отрапортован как неблагоприятное событие после иммунизации", - сообщил он.

Если пациенты чувствуют себя плохо после вакцинации или у них есть какие-то специфические симптомы, они могут самостоятельно подать уведомление о таком неблагоприятном событии после иммунизации, рассказал Кузин.

Любые случаи анафилаксии (повышенная чувствительность к компонентам вакцин или к самой вакцине) или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием завершения цикла вакцинации.

"Такому лицу может быть выдана справка о том, что оно получило одну дозу и вторая ему противопоказана. Или ему будет показан другой тип вакцины для получения второго прививки", - объяснил главный санврач.

На уровне областей предоставили дополнительное разъяснение, поскольку очень часто путают синкопальные состояния с анафилактическими, рассказал Кузин.

"Синкопальное состояние - это когда человек перенервничал и потерял сознание. Мы обратили внимание на то, что определенная часть людей довольно эмоционально воспринимает сам факт введения вакцины и это приводит к потере сознания", - сообщил он.

Поскольку такие случаи были отрапортованы, то в Минздраве разъяснили, какая тактика, как правильно отличать эти состояния на месте проведения прививки и предоставили объяснение, что это не является неблагоприятным событием после иммунизации, потому что это связано с психоэмоциональным состоянием человека.