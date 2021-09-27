В МОЗ пояснили, які випадки фіксуються як несприятливі події після імунізації

За його словами, будь-які стани, що трапляються впродовж 30 днів після введення вакцини, мають рахуватися як несприятливі події після імунізації.

"Навіть якщо людина потрапила в ДТП, отримала якусь травму тощо - такий випадок буде відрапортований як несприятлива подія після імунізації", - повідомив він.

Якщо пацієнти почуваються погано після вакцинації або в них є якісь специфічні симптоми, вони можуть самостійно подати повідомлення про таку несприятливу подію після імунізації, розповів Кузін.

Будь-які випадки анафілаксії (підвищена чутливість до компонентів вакцин або до самої вакцини) чи анафілактична гостра реакція впродовж 30 хвилин після введення препарату можуть бути протипоказом до завершення циклу вакцинації.

"Такій особі може бути видана довідка про те, що вона отримала одну дозу і друга їй протипоказана. Або їй буде показаний інший тип вакцини для отримання другого щеплення", - пояснив головний санлікар.

На рівні областей надали додаткове роз'яснення, оскільки дуже часто плутають синкопальні стани з анафілактичними, розповів Кузін.

"Синкопальний стан - це коли людина перенервувала і втратила свідомість. Ми звернули увагу на те, що певна частина людей досить емоційно сприймає сам факт введення вакцини і це призводить до втрати свідомості", - повідомив він.

Оскільки такі випадки були відрапортовані, то в МОЗ роз'яснили, яка тактика, як правильно відрізняти ці стани на місці проведення щеплення і надали пояснення, що це не є несприятливою подією після імунізації, бо це зв'язано з психоемоційним станом людини.