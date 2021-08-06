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В Минздраве объяснили, когда достигается самый высокий уровень защиты от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения рассказали, когда достигается самый высокий уровень защиты от коронавируса. Это связано с вакцинацией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Полный курс вакцинации является ключом к защите от всех штаммов COVID-19, включая "Дельта", сообщили в Минздраве.

Самый высокий уровень защиты достигается (от 7 до 14 дней) после последней дозы вакцины.

Вместе с тем, Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют всем гражданам соблюдать правила безопасности и продолжать носить маски, сохранять социальную дистанцию, несмотря на полный курс вакцинации.

Напомним, в Украине сделали рекордные почти 170 тысяч COVID-прививок за сутки.

Отметим, глава Минздрава сделал заявление о вероятности нового локдауна в Украине.

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