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У МОЗ пояснили, коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу. Це пов'язано з вакцинацією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Повний курс вакцинації є ключем до захисту від усіх штамів COVID-19, включно з "Дельта", повідомили в МОЗ.

Найвищий рівень захисту досягається (від 7 до 14 днів) після останньої дози вакцини.

Разом з тим, Європейське агентство з лікарських засобів та Європейський центр профілактики та контролю захворювань рекомендують усім громадянам дотримуватися правил безпеки та продовжувати носити маски, зберігати соціальну дистанцію, незважаючи на повний курс вакцинації.

Нагадаємо, в Україні зробили рекордні майже 170 тисяч COVID-щеплень за добу.

Зазначимо, голова МОЗ зробив заяву про ймовірність нового локдауна в Україні.

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