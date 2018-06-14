В Минздраве обнародовали варианты переформатирования детдомов

К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины обнародовало два документа относительно изменений к пребыванию детей в домах ребенка. Документы предложенные к общественного обсуждения, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"Ни в коем случае не идет о закрытии этих заведений. Вместе с другими министерствами Минздрав Украины работает над созданием условий, чтобы дети росли в семьях, а потребность в домах ребенка исчезла до 2020 года", - говорится в сообщении.

Как работают дома ребенка сегодня

Отмечается, что на сегодня в Украине работает 751 заведение институционального ухода и воспитания детей. Из более ста тысяч детей, которые находятся в таких заведениях, только 8% имеют статус детей-сирот.

"38 из таких заведений принадлежат к сфере управления Минздрава - это дома ребенка, в которых живут дети до 3 лет. На конец 2017 года здесь находилось 2644 ребенка, из которых 1410 - сироты и те, которые остались без родительской опеки, и 1234 - дети, которые имеют родителей", - указано в сообщении Минздрава.

В министерстве отмечают, что правительство утвердило Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017 - 2026 годы, которая предусматривает переход на систему, где смогут обеспечит уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде.

Что изменится?

Планируется, что к 2020 году дома ребенка будут работать в привычном режиме, а параллельно будет проводиться необходимая подготовка, чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

"С 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка, а государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатной или приемной семьи или семейного дома ребенка", - отмечают в министерстве.

В общем дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. А к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста.

"Сейчас государство оказывает паллиативную помощь детям на уровне отделений больниц. Этого ресурса недостаточно, ведь по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), паллиативной помощи в Украине нуждаются до 70 тыс. детей. Во вновь созданных центрах помощь будут оказывать детям в обязательном присутствии родителей или людей, их заменяющих, то есть на интернаты эти заведения не превратятся", - добавили в Минздраве.

Напомним, недавно в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка.