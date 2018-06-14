У МОЗ оприлюднили варіанти переформатування дитбудинків

До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України оприлюднило два документи щодо змін до перебування дітей у будинках дитини. Документи запропоновані до громадського обговорення, йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

"У жодному разі не йдеться про закриття цих закладів. Разом з іншими міністерствами МОЗ України працює над створенням умов, щоб діти росли у сім’ях, а потреба у будинках дитини зникла до 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як працюють будинки дитини сьогодні

Зазначається, що на сьогодні в Україні працює 751 заклад інституційного догляду та виховання дітей. Із понад ста тисяч дітей, які перебувають у таких закладах, тільки 8% мають статус дітей-сиріт.

"38 із таких закладів належать до сфери управління МОЗ - це будинки дитини, в яких живуть діти до 3 років. На кінець 2017 року тут перебувало 2644 дитини, з яких 1410 - сироти і ті, які залишились без батьківського піклування, та 1234 - діти, які мають батьків", - зазначено в повідомленні МОЗ.

У міністерстві зазначають, що уряд затвердив Національну стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки котра передбачає перехід на систему, що забезпечить догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі.

Що зміниться?

Планується, що до 2020 року будинки дитини будуть працювати у звичному режимі, а паралельно проводитиметься необхідна підготовка, щоби усіх дітей, від яких відмовилися батьки, влаштувати у сім’ї.

"Із 2020 року дітей не влаштовуватимуть до будинків дитини, а держава і громада буде здійснювати всі заходи, щоби зберегти можливість проживання та виховання дитини з рідними батьками, а також допомогати їм у складних життєвих обставинах. У виключному випадку діти будуть направлені до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку дитини", - зазначають в міністерстві.

Загалом діти зможуть жити у будинках дитини до 2023 року. А до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу усім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу та віку.

"Наразі держава надає паліативну допомогу дітям на рівні відділень лікарень. Цього ресурсу недостатньо, адже за даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), паліативної допомоги в Україні потребують до 70 тис. дітей. У новостворених центрах допомогу надаватимуть дітям в обов’язковій присутності батьків або людей, які їх замінюють, тобто на інтернати ці заклади не перетворяться", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно у Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини.