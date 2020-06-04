У МОЗ назвали заборони при роботі залів кафе і ресторанів

За одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб
З п'ятниці, 5 червня, в Україні дозволена робота залів ресторанів і кафе. Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило заборони при роботі закладів громадського харчування.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Так, у закладу не можна заходити без супроводу працівника установи. За одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб без урахування дітей.
Також заборонена робота дитячих кімнат та проведення свят, банкетів, майстер-класів і публічних подій, в яких беруть участь більш як десять осіб.
Також ресторанам заборонено готувати страви на відкритих кухнях, крім тих, що захищені від відвідувачів перегородкою.
У свою чергу, МОЗ заборонив роботу буфетів з самообслуговуванням, в тому числі для самостійного наливання напоїв, а також самообслуговування, в закладах швидкого харчування.
При цьому наголошується, що таці, страви, напої та столові предмети персонал закладів повинен видавати на прохання відвідувачів.
Також у МОЗ додали, що правила для літніх терас, а також їжі на винос не змінилися і залишаються в силі.
Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочинається черговий етап пом'якшення карантинних заходів.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умови для посилення карантину.
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Автор: Лера Полищук