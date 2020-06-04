ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ назвали заборони при роботі залів кафе і ресторанів

Новини » Коронавірус     04.06.2020 - 20:05
У МОЗ назвали заборони при роботі залів кафе і ресторанів
Фото: в Україні дозволили роботу залів кафе і ресторанів (РБК-Україна)

За одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб

З п'ятниці, 5 червня, в Україні дозволена робота залів ресторанів і кафе. Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило заборони при роботі закладів громадського харчування.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Так, у закладу не можна заходити без супроводу працівника установи. За одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб без урахування дітей.

Також заборонена робота дитячих кімнат та проведення свят, банкетів, майстер-класів і публічних подій, в яких беруть участь більш як десять осіб.

Також ресторанам заборонено готувати страви на відкритих кухнях, крім тих, що захищені від відвідувачів перегородкою.

У свою чергу, МОЗ заборонив роботу буфетів з самообслуговуванням, в тому числі для самостійного наливання напоїв, а також самообслуговування, в закладах швидкого харчування.

При цьому наголошується, що таці, страви, напої та столові предмети персонал закладів повинен видавати на прохання відвідувачів.

Також у МОЗ додали, що правила для літніх терас, а також їжі на винос не змінилися і залишаються в силі.

У МОЗ назвали заборони при роботі залів кафе і ресторанів

Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочинається черговий етап пом'якшення карантинних заходів.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умови для посилення карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантинресторан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся