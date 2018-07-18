В Минздраве назвали возможную причину отравления в детском лагере в Донецкой области

Причиной отравления в детском лагере в Донецкой области мог быть сальмонеллез

Причиной отравления в детском лагере в Донецкой области мог быть сальмонеллез. Об этом журналистам сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы вместе с лабораторным центром Донецкой области и госпродпотребслужбой собрали анализы крови, воды из бассейна, питания, чтобы посмотреть, что произошло. 6 человек работают в пищеблоке, из них 4 взрослых заболели. Еще другие взрослые, которые там работают - заболели, но большинством являются дети. Сейчас так выглядит, что это инфекция, возможно - сальмонеллез. Но завтра утром будут последние анализы. Сейчас лечим детей, большинство из них в среднем состоянии", - сообщила Супрун.

По ее словам, случаи таких заболеваний летом являются частыми.

"Такие случаи летом довольно часто происходят. Мы получаем информацию почти каждую неделю, раз-два раза в неделю есть такое заболевание", - добавила она.

Супрун отметила, что Госпродпотребслужба будет отныне делать больше проверок в детских лагерях.

"По министерству мы написали все инструкции и саннормы, выслали нашим департаментам и детским лагерям", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщалось, что в результате пищевого отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области госпитализированы 84 человека, из них 68 детей.

Отравления детей в лагере было зафиксировано 16 июля. Сначала к врачам обратились 60 детей, а в больницу доставили 33 из них.