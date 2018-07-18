Отравление в Донецкой области: число пострадавших достигло 84

После пищевого отравления в лагере госпитализировали 68 детей

В результате пищевого отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области госпитализировали 84 человека, из них 68 детей. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в течение 17-18 июля из детского лагеря "Ястребок" села Сосновка Лиманского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека, из них 68 детей (всего в лагере находились 134 человека). Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Донецкой области в лагере отравились 60 детей. По данным прокуратуры, 16 июля после ужина дети почувствовали недомогание. Дети жаловались на тошноту и повышение температуры. Пострадавшие находятся в больницах Славянска, Лимана и Краматорска.

Славянская прокуратура по данному факту внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.