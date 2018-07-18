У МОЗ назвали можливу причину отруєння у дитячому таборі у Донецькій області

Причиною отруєння у дитячому таборі у Донецької області міг бути сальмонельоз

Причиною отруєння у дитячому таборі у Донецької області міг бути сальмонельоз. Про це журналістам повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми разом з лабораторним центром Донецької області і Держпродспоживслужбою зібрали аналізи крові, води з басейну, харчування, щоб подивитись, що відбулось. 6 людей працюють у харчоблоку, з них 4 дорослих захворіли. Ще інші дорослі, які там працюють - захворіли, але більшістю є діти. Зараз так виглядає, що це інфекція, можливо - сальмонельоз. Але завтра зранку будуть останні аналізи. Зараз лікуємо дітей, більшість з них у середньому стані", - повідомила Супрун.

За її словами, випадки таких захворювань влітку є частими.

"Такі випадки влітку досить часто відбуваються. Ми отримуємо інформацію майже кожного тижня, раз-два рази на тиждень є таке захворювання", - додала вона.

Супрун зазначила, що Держпродспоживслужба буде відтепер робити більше перевірок у дитячих таборах.

"По міністерстві ми написали всі інструкції і саннорми, вислали нашим департаментам і дитячим таборам", - додала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомлялося, що в результаті харчового отруєння в дитячому таборі "Яструбок" у Донецькій області госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей.

Отруєння дітей у таборі було зафіксовано 16 липня. Спочатку до лікарів звернулися 60 дітей, а до лікарні доставили 33 з них.