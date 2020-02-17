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В Минздраве назвали условия, при которых могут продлить срок изоляции эвакуированных украинцев

Новости » Политика     17.02.2020 - 15:45
В Минздраве назвали условия, при которых могут продлить срок изоляции эвакуированных украинцев
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В случае подтверждения заражения коронавирусом, то срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели

Заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал условия, при которых могут продлить срок изоляции эвакуированных из китайского города Уханя украинцев. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.

"Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации в кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы болезни, его будет госпитализировано - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом, то срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.

"Если будет подтверждено, что у этого человека есть болезнь, вызванная коронавируса, тогда срок пребывания в обсерваторе всех других продлится на 14 дней с момента изоляции больного", - добавил заместитель главы Минздрава.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует эвакуировать Китая 74 человека, среди которых 25 иностранцев. При этом он отметил, что украинский самолет проведет эвакуацию из Уханя 18 февраля.

Кроме того, глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

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