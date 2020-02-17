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У МОЗ назвали умови, за яких можуть продовжити термін ізоляції евакуйованих українців

Новини » Політика     17.02.2020 - 15:45
У МОЗ назвали умови, за яких можуть продовжити термін ізоляції евакуйованих українців
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У разі підтвердження зараження коронавірусом, то термін перебування на карантині збільшиться ще на два тижні

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав умови, при яких можуть продовжити термін ізоляції евакуйованих з китайського міста Уханя українців. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, якщо протягом обсервації у когось з тих, що перебувають на карантині будуть проявлятися симптоми коронавіруса, він буде госпіталізований.

"Це мінімум 14 днів. Якщо протягом обсервації у когось з тих, що перебувають на карантині будуть проявлятися симптоми хвороби, його буде госпіталізовано - в бокс, який захищає від розповсюдження хвороби з лікарні", - заявив Ляшко.

При цьому він додав, що в разі підтвердження зараження коронавірусом, то термін перебування на карантині збільшиться ще на два тижні.

"Якщо буде підтверджено, що у цієї людини є хвороба, викликана коронавіруса, тоді термін перебування в обсерваторі всіх інших триватиме 14 днів з моменту ізоляції хворого", - додав заступник глави МОЗ.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко заявив, що Україна планує евакуювати Китаю 74 людини, серед яких 25 іноземців. При цьому він зазначив, що український літак проведе евакуацію з Уханя 18 лютого.

Крім того, глава МОЗ Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

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