В Минздраве рассказали, как избежать скопления в общественном транспорте

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные власти должны увеличить количество подвижного состава на маршруте, чтобы избежать скопления людей. При этом он отметил, что в общественном транспорте должны быть заполнены только посадочные места.

Об этом он сообщил в эфире "Громадського".

"Как мы можем влиять на скопление людей в общественном транспорте? В первую очередь, увеличением количества транспорта. Во-вторых, разведение во времени начала работы и завершения работы на госпредприятиях, учреждениях... Это также растягивает "час пик". Интересная была фраза:"никто этого не решает". Но вопрос к кому? К местному самоуправлению", - отметил Ляшко.

По его словам, такой опыт Украина может перенять у других стран: Италии, Франции, Испании, Польши.

"Когда мы говорили, почему у нас закрывается транспорт, а в тех странах нет. Такого скопления в час пик в тех странах не происходит. Здесь ряд факторов. Транспортную инфраструктуру нужно готовить к таким случаям", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что ограничение работы кафе и ресторанов в Киеве связано с работой ночных клубов.