У МОЗ розповіли, як уникнути скупчення у громадському транспорті

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що місцеві влади повинні збільшити кількість рухомого складу на маршруті, щоб уникнути скупчення людей. При цьому він зазначив, що в громадському транспорті повинні бути заповнені тільки посадочні місця.

Про це він повідомив в ефірі "Громадського".

"Як ми можемо впливати на скупчення людей в громадському транспорті? В першу чергу, збільшенням кількості транспорту. По-друге, розведення в часі початку роботи і завершення роботи на державних підприємствах, установах... Це також розтягує "час пік". Цікава була фраза:"ніхто цього не вирішує". Але питання до кого? До місцевого самоврядування", - зазначив Ляшко.

За його словами, такий досвід Україна може перейняти в інших країн: Італії, Франції, Іспанії, Польщі.

"Коли ми говорили, чому у нас закривається транспорт, а в тих країнах немає. Такого скупчення в годину пік в тих країнах не відбувається. Тут ряд факторів. Транспортну інфраструктуру потрібно готувати до таких випадків", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко заявив, що обмеження роботи кафе і ресторанів у Києві пов'язане з роботою нічних клубів.