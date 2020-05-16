В Минздраве назвали новые правила работы салонов красоты в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Клиенты и персонал должны быть в средствах индивидуальной защиты

Министерство здравоохранения назвало новые правила для работы салонов красоты во время карантина в Украине. Салоны красоты заработали после ослабления карантина 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Так, в ведомстве напомнили, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей лишь за предварительной записью с интервалом не менее 15 минут. Посетители должны ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Все посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.

Работники салонов красоты должны перед началом работы проходить измерения температуры и быть в средствах индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 метра. Учреждения должны обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.

Напомним, ранее сообщалось, что КГГА обнародовала требования для возобновления работы парикмахерских и салонов красоты в Киеве после ослабления карантина. Среди требований - предварительная запись, дистанция между клиентами и наличие средств индивидуальной защиты.

Как известно, первый этап ослабления карантинных ограничений в Украине начался 11 мая. В частности, правительство разрешило посещать парки, скверы, прибрежные зоны и детские площадки, а также возобновить работу парикмахерских, салонов красоты и заведений общественного питания.

Автор: Дмитро Левицький