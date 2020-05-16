ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ назвали нові правила роботи салонів краси в Україні

Новини » Коронавірус     16.05.2020 - 18:32
У МОЗ назвали нові правила роботи салонів краси в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Клієнти та персонал повинні бути в засобах індивідуального захисту

Міністерство охорони здоров'я назвало нові правила для роботи салонів краси під час карантину в Україні. Салони краси запрацювали після послаблення карантину 11 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Так, у відомстві нагадали, що салони краси в умовах карантину повинні приймати відвідувачів лише за попереднім записом з інтервалом не менше 15 хвилин. Відвідувачі повинні очікувати своєї черги на вулиці, при цьому на одну особу має відводитися щонайменше 5 квадратних метрів. Всі відвідувачі повинні мати засоби індивідуального захисту.

Працівники салонів краси повинні перед початком роботи проходити вимірювання температури та бути в засобах індивідуального захисту. Персоналу дозволяється використовувати лише респіратори без клапану видиху.

Крім того, біля входу до салонів краси повинна бути розмітка для клієнтів для дотримання відстані в 1,5 метра. Між місцями надання послуг також повинна бути дистанція не менше 1,5 метра. Заклади повинні забезпечити дезінфекцію після кожного клієнта та централізований збір використаних засобів індивідуального захисту. Під час карантину в салонах краси забороняється наявність рекламної продукції, журналів та різних іграшок.

У МОЗ назвали нові правила роботи салонів краси в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КМДА оприлюднила вимоги для відновлення роботи перукарень та салонів краси в Києві після послаблення карантину. Серед вимог - попередній запис, дистанція між клієнтами та наявність засобів індивідуального захисту.

Як відомо, перший етап послаблення карантинних обмежень в Україні почався 11 травня. Зокрема, уряд дозволив відвідувати парки, сквери, прибережні зони та дитячі майданчики, а також відновити роботу перукарень, салонів краси та закладів громадського харчування.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантинправила
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся