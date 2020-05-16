Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство разрешило открыть летние площадки кафе и ресторанов

Кабинет министров обнародовал изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Решение об ослаблении карантина обнародовано на Правительственном портале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 14 мая 2020 г. № 377.

Согласно постановлению, запрещено передвижение группой лиц в количестве более чем восемь лиц, кроме случаев служебной необходимости.

Кроме того, разрешается:

деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет),

деятельность по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качестве пищевых продуктов", при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 14 мая разрешил открыть непродовольственные рынки в рамках ослабление карантина.

Напомним, ранее был представлен план восстановления работы транспорта. План состоит из трех этапов, на первом из них планируется восстановить городские пассажирские перевозки.

Автор: Александр Белоус