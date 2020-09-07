В Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине

Министерство здравоохранения опубликовало инфографику о количестве имеющихся вакцин в Украине. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок. Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.
Таким образом, количество имеющихся вакцин в Украине составляет:
Напомним, в Минздраве назвали факторы идеальной вакцины для профилактики коронавируса.
Добавим, вакцина против COVID-19 для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.