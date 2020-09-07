В Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения опубликовало инфографику о количестве имеющихся вакцин в Украине. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок. Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.

Таким образом, количество имеющихся вакцин в Украине составляет:

от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 млн оральных;

от дифтерии, столбняка для взрослых - более 2 млн доз;

от гепатита В - 1 млн 174 тысяч доз моновакцин;

от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции - 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины;

кори, паротита и краснухи - свыше 1 млн 180;

коклюша, дифтерии и столбняка - 560 тысяч доз адсорбированных вакцин.

Напомним, в Минздраве назвали факторы идеальной вакцины для профилактики коронавируса.

Добавим, вакцина против COVID-19 для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.