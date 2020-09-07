ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине

Понедельник 07 сентября 2020 15:45
В Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министерство здравоохранения опубликовало инфографику о количестве имеющихся вакцин в Украине. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок. Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.

Таким образом, количество имеющихся вакцин в Украине составляет:

  • от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 млн оральных;
  • от дифтерии, столбняка для взрослых - более 2 млн доз;
  • от гепатита В - 1 млн 174 тысяч доз моновакцин;
  • от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции - 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины;
  • кори, паротита и краснухи - свыше 1 млн 180;
  • коклюша, дифтерии и столбняка - 560 тысяч доз адсорбированных вакцин.

Напомним, в Минздраве назвали факторы идеальной вакцины для профилактики коронавируса.

Добавим, вакцина против COVID-19 для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Вакцина
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь