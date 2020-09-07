У МОЗ назвали кількість наявних вакцин в Україні

Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні. У середньому по країні прогнозований рівень охоплення плановою вакцинацією на 2020 рік становить 78%.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як повідомляється, МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. В Україні прогнозований рівень охоплення складає 78%, що істотно нижче ніж у 2018 (91%) та 2019 (93%) роках.
Таким чином, кількість наявних вакцин в Україні складає:
Нагадаємо, у МОЗ назвали фактори ідеальної вакцини для профілактики коронавірусу.
Додамо, вакцина проти COVID-19 для масового використання може з'явитися в Україні в березні 2021 року.