У МОЗ назвали кількість наявних вакцин в Україні

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні. У середньому по країні прогнозований рівень охоплення плановою вакцинацією на 2020 рік становить 78%.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. В Україні прогнозований рівень охоплення складає 78%, що істотно нижче ніж у 2018 (91%) та 2019 (93%) роках.

Таким чином, кількість наявних вакцин в Україні складає:

від поліомієліту: понад 2 млн інактивованих доз вакцини та близько 2 млн оральних;

від дифтерії, правця для дорослих - понад 2 млн доз;

від гепатиту В - 1 млн 174 тисяч доз моновакцин;

від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції - 735 тисяч доз п’ятикомпонентної вакцини;

кору, паротита і краснухи - понад 1 млн 180;

коклюшу, дифтерії і стовбняку - 560 тис. доз адсорбованих вакцин.

Нагадаємо, у МОЗ назвали фактори ідеальної вакцини для профілактики коронавірусу.

Додамо, вакцина проти COVID-19 для масового використання може з'явитися в Україні в березні 2021 року.