В Минздраве назвали факторы идеальной вакцины от коронавируса

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал факторы идеальной вакцины для профилактики коронавируса. Также он отметил, что сейчас в мире 33 вакцины проходят клинические испытания.

Об этом Ляшко заявил на брифинге.

Санврач отметил, что идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам:

формировать надежный иммунный ответ;

вызывать мощный Т-лимфоцитный иммунитет;

не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Ляшко отметил, что из 33 вакцин, которые проходят клинические исследования, 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.

"После завершения (исследований третьей клинической стадии - ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок", - сказал Ляшко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине вакцина от коронавируса может появиться для массового использования в марте 2021 года.

Также сообщалось, что Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса, но пока определенности в вопросе вакцины нет.