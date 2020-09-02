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В Минздраве назвали факторы идеальной вакцины от коронавируса

Киев, Среда 02 сентября 2020 09:56
В Минздраве назвали факторы идеальной вакцины от коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал факторы идеальной вакцины для профилактики коронавируса. Также он отметил, что сейчас в мире 33 вакцины проходят клинические испытания.

Об этом Ляшко заявил на брифинге.

Санврач отметил, что идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам:

  • формировать надежный иммунный ответ;
  • вызывать мощный Т-лимфоцитный иммунитет;
  • не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Ляшко отметил, что из 33 вакцин, которые проходят клинические исследования, 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.

"После завершения (исследований третьей клинической стадии - ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок", - сказал Ляшко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине вакцина от коронавируса может появиться для массового использования в марте 2021 года.

Также сообщалось, что Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса, но пока определенности в вопросе вакцины нет.

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