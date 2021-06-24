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В Минздраве назвали COVID-вакцины, которыми можно прививать беременных

Автор: РБК-Украина

Беременных можно прививать от коронавируса, если есть высокий риск заболеть. Однако для этого нужно использовать мРНК-вакцину.

Об этом сообщили в Telegram Нацслужбы здоровья Украины.

Беременные могут тяжелее переносить COVID-19. Если у беременной высокий риск заболеть COVID-19, например, женщина работает в ковидной больнице, или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить с врачом возможность вакцинации.

Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендовано прививать мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе - в Украине из таких вакцин лишь AstraZeneca (Covishield, SKBio) - до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второго прививки. На основе этого женщина сама будет решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов.

Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

Инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещается прививки беременных

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

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