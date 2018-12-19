ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У МОЗ назвали число загиблих від кору з початку року

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 11:17
У МОЗ назвали число загиблих від кору з початку року
Ілюстративне фото (freepik.com)

За минулий тиждень на кір захворіли 2 652 людини

В Україні з початку 2018 року від кору померли 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

За даними МОЗ, показники захворюваності на кір в Україні залишаються високими. Так, за минулий тиждень на кір захворіли 2 652 людини. Крім того, минулого тижня від ускладнень внаслідок кору померла дитина в Одесі. У МОЗ зазначають, що це був вже 16-й випадок смерті від кору за 2018 рік.

У відомстві закликають батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів календаря щеплень. Наразі вакцинуватись за календарем можуть безкоштовно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики.

У МОЗ назвали число загиблих від кору з початку року

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня в Одеській міській інфекційній лікарні від кору померла дитина. Померлому хлопчику був лише рік і три місяці, він став третьою дитиною в Одесі, загиблою від кору з початку 2018 року.

Крім того, повідомлялося, що на Закарпатті у жовтні 2018 року від кору помер 12-річний хлопчик

МОЗ заявило про тиск на голосуючих під час виборів директора Інституту серця МОЗ вимагає пояснень від Інституту серця після конфлікту з С14
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся