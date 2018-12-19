У МОЗ назвали число загиблих від кору з початку року

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За минулий тиждень на кір захворіли 2 652 людини

В Україні з початку 2018 року від кору померли 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

За даними МОЗ, показники захворюваності на кір в Україні залишаються високими. Так, за минулий тиждень на кір захворіли 2 652 людини. Крім того, минулого тижня від ускладнень внаслідок кору померла дитина в Одесі. У МОЗ зазначають, що це був вже 16-й випадок смерті від кору за 2018 рік.

У відомстві закликають батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів календаря щеплень. Наразі вакцинуватись за календарем можуть безкоштовно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня в Одеській міській інфекційній лікарні від кору померла дитина. Померлому хлопчику був лише рік і три місяці, він став третьою дитиною в Одесі, загиблою від кору з початку 2018 року.

Крім того, повідомлялося, що на Закарпатті у жовтні 2018 року від кору помер 12-річний хлопчик.