Опубликовано количество травмированных украинцев из-за гололедицы

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Данные обнародованы по 2017 год

В Центре общественного здоровья (ЦОС) Министерства здравоохранения в связи с прогнозируемой гололедицей назвали количество пострадавших, которые получили травмы вследствие падений в течение 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

В частности, по данным Центра медицинской статистики, в течение 2017 года более 100 тысяч человек получили повреждения различной степени тяжести вследствие падения.

Также в ЦОС подготовили советы, чтобы избежать трави из-за гололеда. В частности, стоит выбирать нескользящую обувь без каблуков. Ходить по улице следует с чуть согнутыми коленями, а в случае падения необходимо резко присесть, чтобы снизить высоту падения.

Напомним, в Киеве в четверг, 13 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица, В связи с этим жителей столицы просят не пользоваться собственными авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробок.

Синоптики прогнозируют ночью и днем 13 декабря в Киеве снег и гололед на дорогах, ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов мороза.

В Украине завтра, 13 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах.