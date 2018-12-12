Оприлюднено кількість травмованих українців через ожеледицю

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Дані оприлюднено за 2017 рік

У Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я у зв'язку із прогнозованою ожеледицею назвали кількість постраждалих, які отримали травмування внаслідок падінь протягом 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦГЗ.

Зокрема, за даними Центру медичної статистики, протягом 2017 року понад 100 тисяч людей зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння.

Також у ЦГЗ підготували поради, щоб уникнути травмувать внаслідок ожеледиці. Зокрема, варто обирати неслизьке взуття без підборів. Ходити по вулиці варто із трохи зігнутими колінами, а в разі падіння необхідно різко присісти, аби знизити висоту падіння.

Нагадаємо, у Києві в четвер, 13 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця, У зв'язку з цим мешканців столиці просять не користуватися власними авто, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів.

Синоптики прогнозують в ночі та вдень 13 грудня у Києві сніг та ожеледицю на дорогах, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме від 0 до -2 градусів морозу.

Також в Україні завтра, 13 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах.