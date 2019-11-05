В Харьковской области зафиксировали второй случай дифтерии

Фото: Наталья Куфтерина (kharkivoda.gov.ua)

Второй случай дифтерии не подтвержден лабораторно

В Харьковской области 4 ноября зарегистрировали второй случай заболеваемости дифтерией. Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина, передает пресс-служба Харьковской ОГА.

Сообщается, что второй случай дифтерии не подтвержден лабораторно.

"В течение 7 лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано 2 случая: первый был в конце октября, второй - вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно", - пояснила Куфтерина.

Напомним, 1 ноября в Харьковской области бактериологическое исследование подтвердило наличие дифтерийной палочки у больного ангиной.

РБК-Украина сообщало, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией.

Также, по словам генерального директора центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимира Курпита, основная причина увеличения количества случаев заболевания на дифтерию связана с недостаточным охватом вакцинации. Он добавил, что из-за низкого уровня вакцинации от дифтерии существует угроза распространения болезни.