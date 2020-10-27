В Минздраве назвали число медиков, которые заболели COVID-19 с начала пандемии

С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 21 812 медицинских работников. Также заболели и свыше 20 тысяч детей.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"За все время пандемии в Украине заболели 355 601 человек, из них 20 843 ребенка и 21 812 медицинских работников. В общем выздоровели 145 336 пациентов, а летальных случаев 6590", - проинформировал министр.

Напомним, ранее Степанов рассказал, что в Украине с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 140 медицинских работников. В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных.

Министр также констатировал значительную нагрузку на врачей, их физическую и эмоциональную истощенность.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Минздрав заявил, что в Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом на тот момент заболели 11 тысяч 754 медицинских работника.

Кроме того, Степанов заверял в обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. По его словам, медики обеспечены на 3 месяца вперед.