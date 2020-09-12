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В Минздраве назвали число автомобилей "скорой помощи", которые необходимо заменить

Украина, Суббота 12 сентября 2020 10:59
В Минздраве назвали число автомобилей "скорой помощи", которые необходимо заменить
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине около 1800 автомобилей "скорой помощи" необходимо заменить. В 2020 году планируют закупить 400 таких авто.

Об этом глава Минздрава сказал на брифинге 12 сентября.

"У нас есть 922 миллиона гривен. Сейчас идет процесс закупки машин экстренной медицинской помощи. Около 400 машин мы собираемся закупить (в 2020 году, - ред.). Далее, в 2021 году, еще 700 (авто скорой помощи, - ред.) мы в своих предложениях заложили. И еще 707 автомобилей в 2022 году. Это то количество, которое требует замены. Машины, которые сегодня эксплуатируются в центрах экстренной медицинской помощи", - сообщил Степанов.

Также сообщалось, что с 2021 года меняет алгоритм вызова "скорой помощи". Вызовы будут делить на четыре категории.

Кроме этого, в Минздраве сообщали, что в Украине пациентов, у которых подозрение на COVID-19, госпитализируют в случаях, если у человека четко выраженные симптомы коронавируса, а также по направлению врача.

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